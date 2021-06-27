«Сладкая»: Валерия в платье с цветочным принтом прогулялась с внучкой

Певица Валерия опубликовала в личном микроблоге запись с участием своей внучки Селин Шульгиной. Знаменитость отметила, что уже распознает разные звуки малышки.

Исполнительница в белоснежном длинном платье в мелкий цветочек дополнила летний образ шляпкой с круглыми полями. Артистка украсила головной убор розовой лентой с зигзагообразным узором. Валерия шла рядом с младшим сыном Арсением. Молодой предприниматель облачился в кипенно-белую футболку оверсайзного кроя с надписью Balenciaga и джинсовые шорты.

«В такую жару можно гулять только в парке, что мы и делали. Селин очень нравится смотреть на деревья, слушать птичек и разговаривать. Мы ее звуки уже понимаем. Сладкая невозможно. Так были увлечены, что в парке видео не сняли», — призналась Валерия.

Поклонники жены продюсера Иосифа Пригожина остались в восторге от кадров семейной идиллии:

«Какие вы милые!», «Такая внимательная малышечка, умница, надеюсь, мы ее когда-нибудь увидим», «Как кадр из фильма», «Так мило. Селин — благословенное дитя», «Так приятно осознавать, что эта чудо-девочка родилась в семье, где царят любовь, нежность и уважение», «Комочек счастья».

Смотрите также: