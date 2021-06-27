«Трудодни!»: Ирина Пегова поделилась кадрами со съемок нового фильма

Актриса Ирина Пегова опубликовала в своем микроблоге снимки съемочного процесса фильма о деревне. Примечательно, что на фото оказался Марат Башаров, которому были не рады некоторые поклонники Пеговой.

Отметим, что Ирина часто снимается в роли настоящей деревенской девушки. Пегова с уверенностью доит корову и ездит на сельском ГАЗ-69. Многие фанаты знаменитости считают, что Пеговой идет образ работницы колхоза. Недавно актриса поделилась новыми кадрами съемок в поле. Свежая публикация Ирины произвела приятное впечатление на ее поклонников.

«Трудодни!», — подписала кадры Пегова.

Подписчики исполнительницы главной роли в фильме «Бабье лето» отметили, что Ирина органично вписалась в пейзаж с тракторами и непаханым полем. А вот ее коллега по съемочному процессу не впечатлил и даже расстроил зрителей. Марат Башаров, позирующий рядом с Пеговой, вызвал негативные комментарии пользователей Instagram:

«Молодцы, ждем премьеру, Ирина с вашим участием приятно смотреть фильмы», «Извините, ничего личного, Башарова не хочу видеть», «Терпеть не могу Марата и так люблю Ирочку… Как смотреть фильм?», «Башаров из любимого артиста стал антигероем для меня».

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