«Она лучшая часть моей жизни»: Алибасов снова передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что передумал в очередной раз разводиться со своей женой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

«Состояние у меня достаточно отвратное, но день рождения я все-таки отметил. Приехали ко мне музыканты из группы «На-на». Причем на столе у нас не было алкоголя. Хочу сказать, что не будем с Лидией мы разводиться. Я ее люблю. Она большая и лучшая часть моей биографии и жизни». Бари Алибасов

А вот сын продюсера Бари Алибасов-младший хотел бы, чтобы отец уже порвал все связи с актрисой. У него, как известно, с ней крайне напряженные отношения.

«Папа считает, что никогда не был женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Я сейчас сохраняю позицию человека, который отвечает за преумножение семейного капитала», — загадочно высказался сын продюсера, видимо, намекая, что Федосеева-Шукшина хочет обобрать их семью.

Напомним, что последний год Федосеева-Шукшина и Алибасов находятся в скрытой вражде. Причиной стала квартира актрисы, которую Алибасов записал на своего помощника. Ей удалось через суды отвоевать жилье.

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