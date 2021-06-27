«Вам это зачем?»: Хромченко показала юбку, которая толстит и расширяет бедра

Даже черный цвет не спас героиню шоу «Модный приговор» от фэшн-провала.

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» нарядила героиню проекта Яну в черную сверкающую мини-юбку, красный топ и молочную рубаху, опоясанную ремнем. Девушка пришла в восторг от образа! Особенно понравилась ей юбочка.

А вот ее муж заметил, что более длинная модель смотрелась бы на ней лучше. Не оценил аутфит девушки и Александр Васильев.

«Я эту юбку тоже видеть не могу!» — сказал он.

Эвелина Хромченко заметила, что главная беда данной горе-вещи – вовсе не длина, а акцент, который она делает на итак объемных бедрах участницы фэшн-преображения.

«Очевидно, что эта юбка по горизонтали вас расширяет. И это ее самая большая проблема, не длина. Она режет вашу фигуру по горизонтали, расширяя бедра. Вам это зачем? Ваш муж ведь не просто так говорит, чтобы по колено юбка была!» — сказала ведущая.

Отметим, что даже черный цвет неудачной модели юбки не смог спасти ситуацию. А он, по словам стилиста, обычно стройнит.

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