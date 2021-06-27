«С ее мужем мы знакомы»: Басков вспомнил жаркие танцы с Гришаевой на юбилее Галкина

Как отметил император отечественной эстрады, ему надоело хайповать и рассказывать все о своей жизни.

Музыкант Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему устроил очень жаркие танцы с актрисой Нонной Гришаевой на юбилее юмориста Максима Галкина, которому исполнилось 45 лет.

«Слушайте, я с Гришаевой уже столько лет. Мои танцы были совершенно нормальные. А что должны делать люди, когда звучит классная музыка и когда ты хорошо знаешь человека? С ее мужем мы знакомы. Просто он не такой активный, как я».

Николай Басков

Как отметил певец, в последнее время ему надоело хайповать и рассказывать все о своей личной жизни.

«Я сейчас много на себя не трачу. У меня идет большой ремонт в доме. Все туда вкладываю. Похудел вот на четыре килограмма. Еще надо три скинуть, чтобы быть в отличной форме», — заметил Николай Басков.

Напомним, что некоторые фанаты после юбилея Галкина заподозрили Баскова в романе с Гришаевой. Дело в том, что звезды практически не отходили друг от друга, мило общаясь.

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