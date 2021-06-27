«Там она голенькая!»: Королева на публике распахнула халатик Собчак

Похоже, что Ксения Собчак и Наташа Королева после интервью об измене Тарзана стали хорошими приятельницами. Напомним, в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» певица рассказала, как пережила предательство мужа и заявила, что под женские чары может попасть любой представитель сильной половины человечества, поэтому зла на него не держит.

Стриптизер же, в свою очередь, беседуя с ведущей, показал ей, как настоящий мужик должен очаровывать дам, в буквальном смысле завалив ее на диван. Жена Константина Богомолова в недоумении вырвалась из цепких рук танцора, не оценив его стратегии.

Спустя 9 месяцев Ксения Собчак вспомнила про эту ситуацию, воркуя с Наташей Королевой в гримерной в период прохождения фестиваля «Жара», где журналистка стала ведущей, а артистка спела на концерте «Хиты 90-х». В какой-то момент исполнительница шлягера «Желтые тюльпаны» зачем-то решила заглянуть под халатик знаменитой блондинки и заявила:

«Там она голенька!»

Светская львица не стала молча конфузиться и едко ответила:

«К Тарзану в халатике ходить – это опасное дело! Но я – женщина бесстрашная!»

Королева все перевела в шутку, сказав, что она тоже опасная. Отметим, что пикантную ситуацию Ксения Анатольевна беззастенчиво транслировала публике в stories Instagram.

Смотрите также