«Это и есть мое спасибо для нее»: племянник Пугачевой рассказал, почему назвал дочь Аллой

По словам Влада, тетя в этой жизни много для него сделала.

Племянник певицы Аллы Пугачевой Влад в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему назвал свою дочь Аллой. Примадонне отечественной эстрады маленькая девочка приходится внучатой племянницей. В августе этого года малышке исполнится годик.

«Всю жизнь меня поддерживала тетя Алла. Это и есть мое спасибо для нее. Эту энергетику имени я передал своей дочери. Она уже в сентябре пойдет в детский сад. Это нормально. Да, в обычный детский сад. Зачем нам высота? С высоты больно падать. Поверьте, я знаю, что это такое. Мы с Аллой Борисовной шли к этому десять лет, чтобы я начал выходить в эту жизнь. Захочет — познакомится с маленькой родственницей, не захочет – значит нет».

Влад Пугачев

Жена Влада Гузель отметила, что их дочка уже начинает показывать свой характер.

«Если она чем-то недовольна, то сразу не то что плачет, а просто орет», — заметила Гузель.

Напомним, что племянник Аллы Пугачевой Влад стал бизнесменом. Не так давно он открыл собственный салон красоты.

Смотрите также: