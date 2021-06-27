В любимом образе: Королева повторила именинный аутфит с кукольным платьем на фестивале «Жара»

31 мая Наташа Королева с размахом отметила свое 48-летие в одном из ресторанов Москвы. На праздник певица облачилась в кукольное мини-платье с цветочным рисунком, юбочку которого украшали крупные воланы. Талию артистка подчеркнула кожаным ремнем Gucci, также в качестве аксессуаров знаменитость примерила крупные серьги и туфельки на шпильке модного оттенка «взбесившаяся Барби».

Судя по всему, лук настолько запал Наташе в душу, что она решила повторить его на концерте «Хиты 90-х» фестиваля «Жара» 26 июня. Аутфит был на 100% скопирован, включая прическу с актуальной челкой-шторкой.

Отметим, что ведущей мероприятия в этот день стала Ксения Собчак. Она тоже решила удивить публику сочным образом, примерив платье в оттенке «шокинг» с рукавами-крыльями до самого пола. Светская львица показала их во всей красе в кулуарах фестиваля.

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