«Я уже развелась. И не один раз»: Алла Пугачева вспомнила свои неудачные предыдущие браки

Певица Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнила свои прошлые неудачные браки. Журналисты спросили ее, как она сегодня развивается. Исполнительница ответила шуткой.

«Я уже развелась. И не один раз. Зачем мне развиваться? Мне достаточно того, что я знаю в этой жизни». Алла Пугачева

Также Примадонна отечественной эстрады призналась, что старается поддерживать отношения со своими внуками. Причем она предпочитает общаться с ними лично, а не по телефону.

«Гаджеты никогда не заменят личного общения с внуками. Без него люди становятся тупыми. Именно человеческое общение очень важно. Тогда люди смотрят в завтрашний день с надеждой, потому что понимают – они не одни», — заметила Пугачева.

Напомним, что Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. У них двое общих детей – Гарри и Лиза Галкины.

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