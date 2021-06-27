Как красиво включить спортивную одежду в повседневный стиль, показала Хромченко

Ведущая «Модного приговора» подчеркнула, что наряды для занятий физкультуры в чистом виде в городе не носят.

Эвелина Хромченко рассказала на «Модном приговоре» Первого канала, как органично включить спортивную одежду в ежедневные луки.

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«Спорт-шик не продается в спортивном магазине. Я как мантру повторяю эту информацию, но все еще вижу на улицах столицы женщин, которые всерьез носят спортивный костюм как прогулочный, никаким образом его не стилизуя. Над этим нужно поработать и это нужно исправить», — сказала ведущая.

Она продемонстрировала несколько луков, которые можно рассматривать в качестве примера «правильного» спорт-шика. В идеале этот стиль, считает фэшн-эксперт, должен быть составлен из элементов, которые не являются одеждой для занятий физкультурой, а лишь напоминают их.

Хромченко предложила сочетать спортивные костюмы и кроссовки с классическими тренчами. При этом стилист заметила, что костюм в представленном на подиуме комплекте не самый обычный, он исполнен в очень ярком и актуальном цвете, а обувь гипертрофированная. «Будучи распаренным, этот спортивный костюм может сойти и за одежду, которая не куплена в спортивном магазине», — подчеркнула Эвелина.

Хорошо, по мнению ведущей, будут сочетаться с жакетом шорты, которые напоминают боксерские. В костюме с юбкой-рыбкой тоже использовался спортивный элемент – рубашка поло с увеличенными плечами. Раскрепостит офисный костюм и сделает его повседневным спортивный дуэт в виде бейсболки и сандалий с подошвой, как у кроссовок.

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