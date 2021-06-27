Без изысков, какая есть: Туктамышева прошлась по улицам Парижа без макияжа в черном облачении

Елизавета Туктамышева в настоящий момент находится во Франции. Звезда российского льда вошла в основной состав сборной России на олимпийский сезон – 2021/22 и улетела в Куршевель на тренировочные сборы. 24-летняя фигуристка активно готовится к предстоящим соревнованиям, однако находит время и для отдыха. На выходные знаменитая брюнетка отправилась в Париж.

Здесь спортсменка прогулялась по набережной Сены и, конечно же, отметилась у Эйфелевой башни. Для своего променада Елизавета выбрала сдержанный лук в черных тонах, примерив свободные брюки и топ, на ноги звезда надела белые кроссовки. Елизавета не стала заботиться об укладке волос и макияже, сделав ставку на естественность.

Натуральный образ Туктамышевой понравился многим ее поклонникам.

«Настоящая модель и красавица», «Шикарная просто», «Лиза, красотка! Удачи в новом сезоне, солнышко», «Вы очень хороши! Очень любимы!», «Париж прекрасен, хочется снова и снова возвращаться туда! И вы прекрасны, где бы не находились!», «Лиза-джан, ты самая милая и самая безбашенная девочка, успехов тебе в твоих стремлениях», — написали фолловеры в личном блоге фигуристки.

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