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«Безупречная!»: Успенская облачилась на тусовку в «голое» платье макси с набивными цветами

В секси-образе королева шансона предстала на «Жаре».

«Безупречная!»: Успенская облачилась на тусовку в «голое» платье макси с набивными цветами
Любовь Успенская. Фото: Global look press

26 июня в рамках фестиваля «Жара» состоялся концерт «Хиты 90-х». Как пишет КП, выступления проводят без зрителей, однако их можно будет увидеть на Первом канале.

Мы уже писали об эротичном наряде 48-летней Наташи Королевой, которая сразила публику наповал своим появлением на красной дорожке в платье с экстремальным разрезом. Однако серьезную конкуренцию в борьбе за звание секс-символа вечеринки звезде составила 67-летняя Любовь Успенская, облачившаяся в «голое» прозрачное платье макси с набивными цветами. Легкая вуаль ткани, словно накинутая поверх боди, создавала нужный притягательный эффект.

Любовь Успенская.
Любовь Успенская. Фото: Михаил Фролов/ КП

Как рассказал изданию стилист Анвар Очилов, подобные наряды сейчас в тренде среди звезд.

«У Успенской тот самый вау-эффект, благодаря дорогой фактуре ткани, удачному крою и ультрамодному решению: многослойный наряд, шитье, корсет. Вспомните, как Сара Джессика Паркер в «Сексе в большом городе» носила длинные прозрачные платья поверх купальников. Этот тренд вернулся. А Успенская никогда не отстает от моды. Безупречная!» — сказал он.

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