«Эффект стройности»: Юдашкина прогулялась по саду в Х-силуэтном платье с нежным цветочным принтом

Марина Юдашкина совершила прогулку по саду возле своего особняка. Жена знаменитого российского модельера Валентина Юдашкина облачилась на променад в женственное Х-силуэтное платье с цветочным принтом, подчеркнув талию ремешком.

Ее романтичный лук специально для Teleprogramma.pro прокомментировала стилист Мария Хомякова. Эксперт обратила внимание на женственность образа и хорошую подачу фигуры в нем, но также указала на определенные погрешности.

«Неоднозначный образ. С одной стороны, голубой и изумрудный – отличное цветовое решение для светлого цветотипа внешности. Такие светлые и холодные оттенки подчеркивают глаза Марины. Платье создает ощущение игривости и легкости, образ Марины прекрасно подойдет для загородного отдыха и загородных встреч. Плотная ткань и приталенный фасон «собирают фигуру», поэтому создается эффект подтянутости и стройности.

Однако, образ получился довольно простым и скучным, так как от жены виртуоза Юдашкина ожидаешь более интересный лук: современный крой, игру с цветом и объемами. Конечно, как правило, девушки элегантного возраста не любят вещи-тренды и чаще используют наряды классического кроя без излишнего объема.

Я бы попробовала поиграть с обувью в образе и аксессуарами. Заменив сандалии на босоножки на небольшом каблуке с элементами плетения, мы сделаем образ более современным и при этом не нужно менять фасон платья», — высказалась Мария.