Разрез почти до талии: Королева явилась на красную дорожку в экстремальном платье без белья

Едва ли будет преувеличением сказать, что одной из самых ярких звезд красной ковровой дорожки «Жары» 26 июня стала Наташа Королева. Ее наряд сражал публику наповал, а на мужчин оказывал магнетическое воздействие. Певица предстала на вечеринке в черном платье с экстремальным разрезом почти до талии. Как пишет КП, было совершенно очевидно, что артистка надела его, игнорируя такую деталь, как белье.

Стоит отметить, что в 48 лет Наташе есть, чем похвастать – стройные ножки и тонкая талия отлично подчеркивались ее секси-нарядом. Муж звезды Тарзан, очевидно, был не меньше других очарован образом своей жены и не отступал от нее ни на шаг.

Пара предстала на тусовке в семейном луке в черно-серых тонах. Сергей Глушко тоже не забыл про свой статус альфа-самца и показал публике накаченную грудь, распахнув наряд в духе японских самураев.

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