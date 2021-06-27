«Всем привет! Меня зовут Алла»: близкие Пугачевой впервые показали ее маленькую внучку

Племянник Аллы Пугачевой Влад Пугачев и его жена Гузель решились показать публике свою 10-летнюю дочь, внучку Примадонны. Народная артистка тепло относится к родственнику. После кончины его отца Евгения, ее родного брата, певица оформила опекунство над его наследником Женей, платит за образование мальчика и даже подарила ему квартиру в столице, пишет КП.

В настоящий момент племянник Аллы Пугачевой женат второй раз, его избранница Гузель родом из Казани. Работает бухгалтером. Осенью она подарила Владу дочь, которую назвали в честь знаменитой родственницы.

«Всем привет! Меня зовут Алла, мне 10 месяцев. Я люблю мультики и маму с папой», — подписали они первые обнародованные снимки малышки.

Любопытно, что некоторые фолловеры сочли, что девочка очень похожа на Аллу Борисовну.

«Есть сходство с Пугачевой, и с Лизой тоже есть сходство», «Прелесть, это маленький ангелочек», «Маленькая красотка!» — можно увидеть в комментариях блога.

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