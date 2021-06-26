«Ох, какая мамасита»: Гагарина в крошечных трусиках сексапильно нырнула в воду

Полина Гагарина с шиком отдыхает в Греции. На личной страничке в Instagram поп-дива поделилась свежими кадрами с роскошной яхты. Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова устроила «горячие» танцы, после чего Полина эпично нырнула в воду, блеснув «упругим поплавком» в крошечных трусиках.

«Почему я люблю Грецию. Во-первых, это мое детство и язык, который я легко вспоминаю, когда возвращаюсь сюда и говорю на нем! Это особенное удовольствие, болтать с местными, когда слово за словом всплывают целые предложения, а потом ты все больше и быстрее понимаешь и начинаешь болтать!



Во-вторых, это море! Солонющее, бодрящее, кристальной чистоты, которое очищает и ухаживает за телом не хуже полноценного SPA-салона», — отметила певица.