«Ох, какая мамасита»: Гагарина в крошечных трусиках сексапильно нырнула в воду

Полина Гагарина с шиком отдыхает в Греции. На личной страничке в Instagram поп-дива поделилась свежими кадрами с роскошной яхты. Экс-возлюбленная звездного фотографа Дмитрия Исхакова устроила «горячие» танцы, после чего Полина эпично нырнула в воду, блеснув «упругим поплавком» в крошечных трусиках.
«Почему я люблю Грецию. Во-первых, это мое детство и язык, который я легко вспоминаю, когда возвращаюсь сюда и говорю на нем! Это особенное удовольствие, болтать с местными, когда слово за словом всплывают целые предложения, а потом ты все больше и быстрее понимаешь и начинаешь болтать!
Во-вторых, это море! Солонющее, бодрящее, кристальной чистоты, которое очищает и ухаживает за телом не хуже полноценного SPA-салона», — отметила певица.
«Ох, какая мамасита», «Ауф! Вся же мокрая», «Шалунишка, Полина!», «Ну поплыла-поплыла, какая красотка», «Музычка что надо! Зажигательная», «Ну вы веселушка», «Нырнула прямо-таки как русалочка», «Морская королевна», «А где русалочий хвостик!», «Шикарный отдых», «Дорого-богато», «Тоже в Грецию захотелось», «Милашка, стройняшка! Орешек такой подтянутый», — пишут фолловеры.