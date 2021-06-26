«Это стиль собачки?»: Каменских в лифчике под фламинго втянула животик и стала стройнее

Настя Каменских — девушка невероятно соблазнительная. Есть сомнения? Стоит посмотреть на ее «горячие» снимки в мини-бикини и все встает на свои места. Жена рэпера Потапа на отдыхе подчеркнула «сочные» прелести сексапильным купальником под фламинго, блеснув тонкой талией. Многим поклонникам поп-дивы показалось, что девушка втянула животик. Сама певица своими формами вполне довольна и изнурять себя диетами она не собирается.

«Еще бы выше трусы задрала», «Вах-вах! Потап бы такую красотку не проморгал», «Шалунья», «Вот вам лишь бы дразнить такими прелестями», «Это тело просто божественное», «Это стиль собачки?», «Так и просится… на Мальдивы», «Сочная бэйба», «Оу! Настюша, какие у вас роскошные дыньки», — пишут фолловеры.

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