Прошла любовь: Рианна перекрыла парную с Дрейком татуировку рисунком короны

Несколько лет пресса связывала американскую певицу Рианну романтическими отношениями в рэпером Дрейком. Одним из поводов для этого была татуировка, которую артистка сделала на ноге в 2016 году. Тогда на левой лодыжке у звезды появилась «камуфляжная» акула — такая же, как и у ее возлюбленного на предплечье.

Однако, если эти парные рисунки на теле действительно связывали звезд, то сейчас они для Рианны уже ничего не значат. 23 июня певица отправилась на прогулку в Нью-Йорке со своим новым бойфрендом, рэпером A$AP Rocky, и попала в объектив папарацци. А затем ее дотошные фанаты разглядели на свежих снимках, что акулы на ноге у 33-летней девушки уже нет — она оказалась перекрыта новой татуировкой в виде короны. Фотографии опубликовало издание People.

Оно же приводит ряд комментариев из Twitter. Оказывается, у пары Рианны и Дрейка было много поклонников, которые восприняли исчезновение акулы близко к сердцу и теперь страдают. Но так случается: любовь проходит, акулы уплывают…

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