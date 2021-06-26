Смена имиджа без похода к парикмахеру: 43-летняя Климова в парике показала себя в образе блондинки

Екатерина Климова на свежем ролике в Instagram показала, как она умело снимает грим после репетиции. На кадрах экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала в образе роковой блондинки с челкой. Оказывается, для смены имиджа знаменитости не пришлось даже побывать в кресле парикмахера и стилиста. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» просто примерила парик с белокурыми локонами. Сняв эту накладку с головы, Климова похвасталась своими вьющимися каштановыми локонами. При этом Екатерина также долго смывала макияж — быть актрисой дело непростое.

«Ой, как неожиданно», «В любом образе хороша», «Блонд очень молодит», «Словно юная девушка», «Вам идет такой оттенок волос, можно смело перекрашиваться», «Как удобно — хочешь обновить имидж, просто купи парик», — шутят фолловеры.

Сама Екатерина Климова своим мини-преображением осталась довольна. На быстрых кадрах в микроблоге она записала все этапы снятия грима и парика. Получилось довольно необычно и забавно.

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