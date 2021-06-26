«Даже дочки позавидуют такой маме»: Брежнева в монокини устроила страстные танцы на яхте

Вера Брежнева не раз говорила о том, что ее глубоко удивляют окружающие люди, которые считают, что она везде и всюду должна поддерживать свой образ «секс-бомбы». Раз экс-солистка группы «ВИА Гра» стала одной из самых желанных и красивых певиц отечественного шоу-бизнеса, значит она даже в супермаркете, стоя на кассе с продуктами, обязана излучать сексуальность. Так по крайнее мере шутила сама певица. При этом жена музыкального продюсера Константина Меладзе уточнила, что у нее есть две взрослые дочери. Да и самой артистке уже 39 лет. В коротеньких юбочках и бюстгальтерах на сцене поп-дива себя уже не видит.

При этом на отдыхе Вера может и пошалить. Так, на яхте артистка утроила страстные танцы. Певица призывно покачивала упругими бедрами в такт музыке, словно она оказалась на танцполе. Не всем поклонникам поп-дивы такие «горячие» движения в мокром купальнике пришлись по вкусу. Другая часть уверена, что хейтеры просто лопаются от зависти. Еще бы, такая эффектная фигура и у мамы двоих детей.

«Ого-гошечки! Очуменная», «Живут же люди, я тоже так хочу», «А потом в интервью она говорит, что ее все воспринимают, как мисс-соблазнение! Ну а что еще то в голову придет, когда такие танцы?», «У нее не сегодня- завтра внуки появятся! А она все полуголая скачет», «Зачем так откровенно-то?! Где скромность потеряла», «Чувственно и горячо», «Муж-то не ревнует», «Пока виляла ягодичками чуть в воду не упала», «Для Костика стараешься?», «Ну надо признать, что бедра у нее гладкие», «Секси-мамасита», «Даже дочки позавидуют такой маме», — пишут фолловеры.

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