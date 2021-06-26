Снова в отпуск: Бузова в мини-шортах цвета Барби и соломенной шляпке отправилась в аэропорт

Приняв участие в фестивале «Жара» и сменив имидж — Ольга Бузова решила вернуться к своему прошлому образу с длинными белокурыми локонами — поющая телеведущая сообщила, что готовится к мини-путешествию. Звезда снова улетает в отпуск. Не так давно экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна делилась кадрами с отдыха. И вот опять артистка мечтает о перезагрузке. Куда именно летит Оля, пока не известно.

«Пока Москва!! Угадаете, в какую страну лечу?! Подсказка — полет будет долгим», — отметила певица. «Скоро увидимся на том конце планеты», — отреагировала Виктория Боня.

В кадре поющая телеведущая позировала в летнем костюме цвета Барби. Стройность ног Ольга Бузова подчеркнула мини-шортиками, накинув на плечи свободную рубаху поверх кроп-топа. Изюминкой образа стали соломенная шляпка, которой поп-дива прикрыла белокурые локоны и ультрамодные кроссовки на тракторной подошве.

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