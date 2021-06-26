Счастливая и без мужа: Бородина повезла младшую дочь купаться под песню о расставании

В одной из последних Stories личного микроблога ведущей проекта «Дом-2» — Ксении Бородиной — появилась запись знаменитости с пляжа. Примечательно, что Ксения не выглядит расстроенной. Хотя недавно она подала на развод.

Напомним, не так давно телеведущая намекала на то, что тяжело переживает разногласия с избранником. Бородина делилась со своими поклонниками неоднозначными сообщениями, где ясно давала понять о своем непростом состоянии. После стало известно: Ксении и Курбану Омарову не удалось сохранить свой брак. Знаменитость подала на развод.

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К слову, пока Бородина ждет развода, она не унывает. Свободное время Ксения посвящает дочерям. Недавно она отметила день рождения старшей наследницы — Маруси. Телеведущая подарила малышке подвеску известного бренда — Tiffany&Co.

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А с младшей Теоной звездная мамочка отправилась на пляж. Отметим, что по дороге с дочерью от Омарова Ксения слушала песню о расставании и обмане мужчины.

«Знаешь, дура потому что,

По ночам в подушку плачет

И опять скучает о нем», — подпевала маме Теона.

Когда же мама и дочка добрались до пляжа, Ксения показала свое счастливое лицо. Для жаркой погоды Бородина предпочла наряд в изумрудных и молочных оттенках.

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