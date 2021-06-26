«Шикарные ноги»: Виктория Лопырева похвасталась стильным образом с микро-шортами

В одной из последних публикаций личного микроблога телеведущей Виктории Лопыревой появилось фото знаменитости и ее нового пленительного аутфита.

Экс-возлюбленная футболиста Федора Смолова выбрала трендовую куртку из кожи, добавила к ней шорты цвета слоновой кости с темным акцентным ремешком. Длина шорт позволила Виктории похвастаться эффектными длинными ножками.

Отметим, что наряд Лопыревой подчеркнул не только стройные бедра модели, но и ее рельефный пресс. Под укороченную куртку Виктория надела кроп-топ. А в качестве обуви и аксессуаров у телеведущей были черные кроссовки Yeezy Boost и сумочка им в тон фэшн-бренда Yves Saint Laurent.

«Абсолютно обожаемая девочка!», «Такая красивая!», «Незаконно», «Хороший look», «На стиле», «Стильняшка», «Вы умеете быть стильной», «Прикольный образ! Прям ваш!», «Шикарные ноги», «И даже в кроссовках вы леди!», — восхитились соблазнительным и дерзким образом Виктории ее поклонники.

Напомним, что укороченный вариант куртки из кожи выбирает не только Лопырева. Ранее таким изделием похвасталась Ольга Бузова. Только артистка сочетала трендовый элемент модного аутфита с юбкой бордового цвета в складку.

больше по теме Ольга Бузова вслед за Ксенией Собчак облачилась в кожаный жакет и юбку плиссе винного цвета Телеведущая похвасталась новым трендовым образом.

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