Молочные акценты: Анастасия Решетова поддержала тренд на вязаные костюмы

В одной из последних Stories личного микроблога модели Анастасии Решетовой появилось свежее фото знаменитости в откровенном наряде. Примечательно, что новый костюм экс-возлюбленной Тимати был мелкой вязки.

Отметим, что вязаные комбинезоны и комбинации стали популярными среди знаменитостей. Модницы российского шоу-бизнеса выбирают не только теплые вещи крупной вязки, но и варианты для теплой погоды. Недавно певица Юлия Ковальчук нарядилась в лимонные брюки и топ. Артистка выбрала костюм солнечного цвета для носки жарким днем.

больше по теме Акцент на фактуру: Юлия Ковальчук поддержала тренд на вязаные костюмы Артистка нарядилась в актуальный комбинезон вслед за Анастасией Решетовой и Кристиной Орбакайте.

К слову, бывшая избранница Тимура Юнусова тоже решила похвастаться обновкой из вязаной ткани. Юбка и топ Анастасии идеально сели на женственной фигуре Решетовой. Корп-топ знаменитости обнажил узкую талию и плоский животик модели. А юбка с разрезом показала эффектные длинные ножки бизнес-вумен. Молочный оттенок наряда с вязкой-лапша контрастировал с загорелой кожей брюнетки.

«Потихоньку сборы начинаются», — написала Анастасия и добавила эмодзи в виде морской волны.

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