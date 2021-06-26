«Ты мою душу не тронешь»: на фоне развода Бородина оставила в Instagram туманные послания

После новости о том, что популярная телеведущая Ксения Бородина подала на развод со своим мужем Курбаном Омаровым поклонники светской львицы с нетерпением ждут от нее каких-то комментариев. Однако звезда выкладывает в Instagram только туманные послания, адресованные неизвестно кому. Хотя, судя по их содержанию, можно легко предположить, что 38-летняя теледива обращается к своему пока еще действующему супругу.

«Сначала женщина будет относиться к тебе так, как хочет, чтобы относились к ней. Потом она начнет относиться к тебе так, как относишься к ней ты, — цитирует «сториз» Бородиной издание 7days. — Ты мою душу не тронешь, моя душа словно птица!»

Никаких конкретных заявлений супруги не делают, и кажется, каждый из них живет своей жизнью. Пока Ксения пишет о своей душе, Курбан в хорошем настроении появляется на светских мероприятиях, и поклонники уверены, что не один, а в компании со звездой «Дома-2».

Напомним, Бородина вышла замуж за Омарова летом 2015 года. В том же году телеведущая родила бизнесмену дочь Теону. Брак пары продлился 6 лет.

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