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«Никитке-то повезло! Красотку отхватил»: жена Преснякова в тигрином бикини сразила видом упругих прелестей

Модель Алена Краснова при всей своей стройности всегда обладала пышными формами. Однако и тут поклонники нашли к чему придраться.

«Никитке-то повезло! Красотку отхватил»: жена Преснякова в тигрином бикини сразила видом упругих прелестей
Кристина Орбакайте с сыном Никитой Пресняковым и его женой Аленой Красновой. Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

Невестка Кристины Орбакайте — 24-летняя Алена Краснова, переполошила поклонников свежим снимком в Stories микроблога. Подписчики модели тут же ринулись на ее фанатскую страничку, чтобы обсудить неожиданные метаморфозы с некогда «сочными» прелестями красавицы-блондинки. Так, многие посчитали, что жена Никиты Преснякова переборщила с диетами и лишилась былых упругих форм. Другие уверены, что дело в не самом удачном ракурсе. Якобы «бюст к модели вернется», если она примет другую более соблазнительную позу.

Тигриный купальник с трусиками на тесемках поклонникам Алены Красновой пришелся по вкусу. Однако многим показалось, что «округлые груди» модели куда-то «улетучились». Нашлись и те, кто посоветовал блондинке набрать вес. Хотя возлюбленная музыканта совершенно не стесняет себя в еде. На завтрак она лакомится хинкали со сметаной и может даже съесть фастфуд, к примеру, картошку-фри.

Модель Алена Краснова
Алена Краснова в сексапильном тигрином купальнике блеснула прелестями тела. Фото: Instagram.com/alenaakrasnova

«Ах, эти трусики на тесемках», «А если шнуровках лопнет?!», «Потяните за веревочку», «Ну Никитке-то повезло, такую красотку отхватил», «Точеная талия, а где тут простите, бюст?!», «Груди-то сплющенные», «Вот такая история, если похудеть, то и бюст куда-то исчезает», «Верните упругие шарики», — пишут фолловеры.

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