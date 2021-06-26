Анастасия Спиридонова перестала скрывать беременность

Звезда шоу «Голос», «Три аккорда» и «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова явилась на музыкальный фестиваль «Жара» в интересном положении. Свободное синее платье певицы уже не смогло скрыть ее округлившегося живота, и 36-летней артистке только и осталось, что радостно объявить журналистам, что они с мужем ждут ребенка.

Артистка долго скрывала свою беременность и даже сейчас не стала раскрывать подробностей, например, на каком она сроке. Пол будущего малыша, который уже известен женщине, также остался загадкой для прессы. Но Анастасия рассказала, что они с супругом Антоном Яковлевым договорились не придумывать никаких имен для ребенка, чтобы кроха получил имя уже после того, как родится.

По словам Спиридоновой, скоро она начнет искать клинику для родов, а пока тщательно заботится о своем здоровье и опасается коронавируса. Репетировать номера и посещать светские мероприятия певица пока не прекращает, но активно использует средства защиты, к примеру, маски и перчатки.

Напомним, для артистки это будет первый ребенок.

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