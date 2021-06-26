Когда мини не под запретом: 39-летняя Подольская в изумрудном платье с блестками сделала акцент на ногах

Спустя восемь месяцев после вторых родов Наталья Подольская может похвастаться стройной фигурой. Поначалу звездная мамочка переживала из-за лишних килограммов, которые она набрала во время беременности. Однако по прошествии нескольких месяцев артистка избавилась от ненужного веса, чему весьма рада. На фестивале «Жара», который проходит в Москве, поп-дива покрасовалась на сцене в эффектном мини-платье, сделав акцент на стройных ножках и тонких щиколотках.
Сначала свое танцевальное шоу певица отрепетировала за кулисами. В кадре Наталья Подольская позировала в блестящем изумрудном платье с пайетками. Изюминкой образа стали серебристые босоножки на шпильке. Рыжие локоны артистка зачесала на прямой пробор, собрав их в тугую прическу. Сложно поверить, что при такой хрупкой фигуре у певицы есть двое детей от музыканта Владимира Преснякова-младшего: сыновья Артемий и Ванечка.