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Когда мини не под запретом: 39-летняя Подольская в изумрудном платье с блестками сделала акцент на ногах

Выпускница «Фабрики звезд» не так давно стала мамой во второй раз. Ее младшему сынишке Ивану всего восемь месяцев.

Когда мини не под запретом: 39-летняя Подольская в изумрудном платье с блестками сделала акцент на ногах
Наталья Подольская. Фото: Globallookpress.com

Спустя восемь месяцев после вторых родов Наталья Подольская может похвастаться стройной фигурой. Поначалу звездная мамочка переживала из-за лишних килограммов, которые она набрала во время беременности. Однако по прошествии нескольких месяцев артистка избавилась от ненужного веса, чему весьма рада. На фестивале «Жара», который проходит в Москве, поп-дива покрасовалась на сцене в эффектном мини-платье, сделав акцент на стройных ножках и тонких щиколотках.

Певица Наталья Подольская
Наталья Подольская в блестящем изумрудном платье со стразами за кулисами репетировала свое шоу. Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya

Сначала свое танцевальное шоу певица отрепетировала за кулисами. В кадре Наталья Подольская позировала в блестящем изумрудном платье с пайетками. Изюминкой образа стали серебристые босоножки на шпильке. Рыжие локоны артистка зачесала на прямой пробор, собрав их в тугую прическу. Сложно поверить, что при такой хрупкой фигуре у певицы есть двое детей от музыканта Владимира Преснякова-младшего: сыновья Артемий и Ванечка.

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