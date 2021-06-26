Когда мини не под запретом: 39-летняя Подольская в изумрудном платье с блестками сделала акцент на ногах

Выпускница «Фабрики звезд» не так давно стала мамой во второй раз. Ее младшему сынишке Ивану всего восемь месяцев.

Спустя восемь месяцев после вторых родов Наталья Подольская может похвастаться стройной фигурой. Поначалу звездная мамочка переживала из-за лишних килограммов, которые она набрала во время беременности. Однако по прошествии нескольких месяцев артистка избавилась от ненужного веса, чему весьма рада. На фестивале «Жара», который проходит в Москве, поп-дива покрасовалась на сцене в эффектном мини-платье, сделав акцент на стройных ножках и тонких щиколотках.

Сначала свое танцевальное шоу певица отрепетировала за кулисами. В кадре Наталья Подольская позировала в блестящем изумрудном платье с пайетками. Изюминкой образа стали серебристые босоножки на шпильке. Рыжие локоны артистка зачесала на прямой пробор, собрав их в тугую прическу. Сложно поверить, что при такой хрупкой фигуре у певицы есть двое детей от музыканта Владимира Преснякова-младшего: сыновья Артемий и Ванечка.

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