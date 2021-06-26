«Разрешить какие-то проблемы»: Анастасия Макеева объяснила, почему участвовала в «Прямом эфире»

Анастасия Макеева осталась разочарована беседой в студии программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Этим знаменитость поделилась в личном микроблоге.

Макеева отметила, что шла на передачу, чтобы поговорить с бывшей соперницей и навсегда прекратить войну с бывшей женой Романа Малькова. Однако конструктивного диалога не получилось. Более того, Макеева столкнулась с новой волной хейта.

«Обвиняли нас, точнее Романа, а я за семью всегда встану на защиту и, конечно, летело все и в меня. Зачем я пошла, спросили вы? Я наивно полагала, что составиться конструктивный диалог между тремя людьми и мы сможем разрешить какие-то проблемы», — призналась Анастасия.

Также актриса переживает за старшего сына возлюбленного. По словам знаменитости, на мальчика напали с жесткой критикой.

«Мне Андрея было жалко до слез. Парень жил в Словении шесть лет, и плохо говорит по-русски, и он сидел за кулисами и чуть не плакал от обиды… И он впервые на ТВ, и волнуется, и сформулировать мысль при такой агрессивной атмосфере даже взрослый человек не может», — заступилась за подростка Макеева.

Смотрите также: