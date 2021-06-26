Мэрилина Мэнсона привлекут к ответственности за нападение на оператора, снимавшего его концерт

Инцидент произошел еще в 2019 году, но только сейчас полиция добралась до эпатажной звезды.

Полиция небольшого американского городка Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) сообщила, что известный музыкант Мэрилин Мэнсон сдался ей и будет вынужден ответить по делу о нападении, произошедшем еще в 2019 году. Обвинения музыканту предъявят в полиции Лос-Анджелеса, по месту жительства.

Как пояснил каналу CNN начальник полиции Гилфорда Энтони Бин Берпи, 52-летний рокер обвиняется в нападении на видеографа, который был нанят для съемки его концерта. Пострадавший находился под сценой, когда Мэнсон якобы причинил ему боль. Страж порядка отметил, что это нападение не носило сексуальный характер. Музыканту грозит тюремное заключение до года и штраф до 2000 долларов.

Интересно, что полиция штата целых два года не могла предъявить звезде данные обвинения. Хотя, Мэнсону явно было не до того — в последнее время он отбивается от многочисленных заявлений своих бывших подруг в психологическом, физическом и сексуальном насилии. Этот скандал уже стоил музыканту потери нескольких крупных проектов на ТВ и контракта с лейблом. Вряд ли штраф в 2000 долларов сильно испугал мрачную знаменитость.

Смотрите также: