«Куколка»: Екатерина Сафарова в мини-юбке показала упражнения для упругих ягодиц

Победительница восьмого сезона проекта «Холостяк» Екатерина Сафарова опубликовала на личной странице Instagram свежее видео на яхте. Примечательно, что знаменитость не просто загорала, а еще и занималась спортом.

После того, как девушка появилась на канале ТНТ, Сафарова стала по-настоящему популярной. Эффектная модель из Испании очаровала не только мужчин, но и женщин своей красотой и спортивным телом. Поклонницы Екатерины часто задавали ей вопросы о секретах тренировок в личных сообщениях. Именно поэтому Сафарова решила записать специальный курс. Некоторые упражнения из этого курса новая возлюбленная Тимура Юнусова разместила и в своем микроблоге.

Сафарова показала приседания, махи в сторону с упором на одной ноге, а также махи на коленях согнутой ногой. Отметим, что Екатерина выполняла упражнения в белоснежном костюме с короткой юбочкой и отложным воротничком. Такой спортивный наряд понравился многим поклонникам Сафаровой:

«Какая она шикарная», «Куколка какая позитивная», «Красотка, очень нравятся твои тренировки в прямом эфире», «Восхитительна! Спасибо за такую мотивацию», «Самая красивая!», «Катя, я не перестану восхищаться тобой».

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