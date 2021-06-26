В ослепительном блеске: Алсу сменила розово-черное «одеяние гейши» на усыпанное стразами платье-футляр

Если в обычной жизни певица Алсу отдает предпочтение скромным нарядам — платьям-рубашкам, шелковым шортам-бермудам, брюкам палаццо — одежде, в которой, как говорит историк моды Александр Васильев, между телом и тканью есть пространство, то сценические луки поп-дивы отличаются яркостью и даже смелостью.

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова стала одной из самых ослепительных гостей на фестивале «Жара», который проходит в Москве. В Storeis микроблога Алсу похвасталась сразу двумя образами. Сначала она примерила наряд, который чем-то напоминал «одеяние гейши». Двухцветный мини-комплект розового-черной палитры она сменила на другой, более женственный лук.

Певица сияла в усыпанном стразами и пайетками серебристом платье-футляре. В таком наряде в далеких 60-х годах вполне можно было бы увидеть кинодив старого Голливуда. Уж точно Мэрилин Монро пришла бы в восторг от переливающейся и мерцающей ткани такого дорого наряда.

«Стройная — словно статуэточка», «Какая божественная фигура», «Ткань так и льнет! Потрясающе», «Загляденье, первое платье как из фильма «Мемуары гейши», только уж слишком короткое», «Шикарно! Вам все к лицу», «Стройная фигурка, конечно, испортить любой наряд было бы сложно», — шутят фолловеры.

А какой из двух образов певицы Алсу вам понравился больше всего?

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