Градус повышен: Даша Пынзарь в алом секси-бикини сразила наповал шикарным бюстом

Звезда «Дома-2» решила работать не только над внешностью, но и над женской энергетикой.

26 июня модель и блогер Дарья Пынзарь решила побеседовать со своими подписчиками в Instagram о женской привлекательности. 35-летняя звезда «Дома-2» отметила, что в наше время практически каждая девушка может быть красивой или хотя бы симпатичной. Даже если природа слабо наградила барышню внешними достоинствами, то для исправления недостатков появилось множество различных средств и процедур. Но если вопрос с внешностью решаем, то с личным счастьем все не так просто.

«Получается, красивые почти все, а любимые и счастливые далеко не все. Думаю, дело в женской энергетике, вот с чем надо работать… Никогда раньше не задумывалась а сейчас стало интересно. Себя проанализировать тоже хочу», — пишет Дарья.

Она также призналась, что находится в поисках фильмов и статей на данную тему. Хотя, разве у Пынзарь есть проблемы с привлекательностью?

Свои рассуждения девушка подкрепила обворожительным фото в сексуальном алом бикини, показав стройность фигуры и красоту кожи. Как это нередко бывает, подписчики задарили звезду соцсетей восхищенными комментариями и «эмодзи» в виде огня.

«Красивый купальник. Идет очень… Постройнела классно!», «Не зря говорят, русские женщины самые красивые», «Дарьюша, ты невероятная!», «Красотка!», «У тебя очень приятная женская энергия! Ты излучаешь доброту» — пишут пользователи Instagram под фото Пынзарь.

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