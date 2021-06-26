«Я неудачница»: Айза Долматова призналась, что не умеет выбирать мужчин

Экс-жена шоумена Гуфа — Айза Долматова — отметила, что больше не будет верить Алексею Долматову. Знаменитость не пытается строить отношения с бывшим мужем, а мечтает найти гармонию с собой. Об этом бизнесвумен рассказала в личном микроблоге.

Напомним, недавно Долматова заявила, что уходит от рэпера Славы КПСС и воссоединяется с экс-возлюбленным Алексеем Долматовым. Однако позже сам артист опроверг желание вновь создать семью с бизнесвумен.

Айза был в шоке. Телеведущая уверяла, что Гуф предлагал ей вместе встретить старость. Однако Гуф вновь разместил на личной странице в Instagram совместный снимок с девушкой Юлией.

После очередного предательства бывшего мужа Айза не стала долго грустить. Она поблагодарила своих друзей и близких за поддержку. Среди людей, которые не бросили Долматову в сложной ситуации, оказалась экс-солистка группы Serebro — Катя Кищук. Сейчас телеведущая старается исправить отношение к себе и перестать выбирать не тех мужчин.

«Я неудачница, это факт, мастер спорта по танцам на граблях, чемпион мира по интуитивному выбору «мужчин», заслуженный лох РФ по вере людям, ну и так далее. Регалий много! Из всего нужно делать выводы! Это ситуация дала мне возможность понять, как быть! Во-первых, я продолжаю работать! Пахать и зарабатывать деньги!» — отметила Айза.

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