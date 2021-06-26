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Любовь к поясам от Пугачевой: Юдашкина в коротеньком сарафане с лимончиками показала стройные икры

Примадонна любит выделять талию ремешками. Эту моду переняли и другие звездные красавицы.

Любовь к поясам от Пугачевой: Юдашкина в коротеньком сарафане с лимончиками показала стройные икры
Марина и Валентин Юдашкины. Фото: Globallookpress.com

Марина Юдашкина вместе с мужем именитым кутюрье Валентином Юдашкиным и свекровью Раисой Петровной решила провести субботнее утро в гостях у близких друзей. По такому случаю, модельер отдал предпочтение бежевому костюму с жилеткой и хлопковыми брюками. К своему расслабленному аутфиту дизайнер подобрал кипенно-белую льняную сорочку.

Жена кутюрье облачилась в коротенький сарафан с лимончиками и желтым пояском на талии, открыв коленки и стройные щиколотки. Образ дополнили легкие сандалии и пышные белокурые локоны. Судя по всему, Валентин Абрамович одобрил летний наряд возлюбленной. Марина Юдашкина даже стала выглядеть моложе.

Модельер Валентин Юдашкин с мамой Раисой и женой Мариной Юдашкиной
Марина Юдашкина в приталенном сарафане с лимончиками пришла в гости к друзьям с мужем и свекровью. Фото: Instagram.com/marinayudashkina

Не секрет, что особую любовь к нарядам с пояскам питает Алла Пугачева. Жена шоумена Максима Галкина то и дело подчеркивает талию ремешками, делая акцент именно на этой зоне. Такой прием переняли и многие другие звездные модницы, к примеру, Екатерина Стриженова и Марина Юдашкина.

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