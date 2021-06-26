«Лишь бы с кем»: Рустам Солнцев прокомментировал разрушившийся брак Ксении Бородиной

То, о чем давно судачили поклонники Ксении Бородиной, произошло — телеведущая разводится со своим мужем-бизнесменом Курбаном Омаровым. В Сети ходит множество слухов о том, что стало причиной их расставания. Что из этого правда, а что выдумки, журналисты спросили у близкого знакомого телезвезды, экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева.

Тот напомнил, что роман Бородиной с Омаровым начался сразу, как закончились предыдущие отношения девушки, то есть, скорее всего, ведущая просто спасалась от тоски и одиночества, и в ее новом браке не было большой любви.

«Еще в день их свадьбы было понятно, что это все — какое-то бракованное дело. Ксюша тогда вышла замуж непонятно для чего. Это из серии русская женщина — «лишь бы с кем». Вот Омаров был из серии «лишь бы с кем». Точно также Ксюша не была нужна ему», — цитирует Солнцева Пятый канал.

Мужчина отметил, что супруги всегда были друг другу чужими людьми, и каждый занимался своими делами. Возможно, у них был, так называемый, гостевой брак. По мнению Солцева, этот союз еще долго продержался, учитывая отношения внутри пары. А еще он отметил, что из-за консервативного воспитания Бородиной и ее стремления выглядеть успешной женщиной телеведущая хотела во что бы то ни стало быть замужем, даже не смотря на то, что этот мужчина ей совсем не подходил.

«Она вообще этого Курбана едва знала. И зачем-то вышла за него. Зачем? У нас у всех был один немой вопрос», — ужасался Рустам Солнцев.

Рустам также подтвердил давнишний слух о том, что Бородина зарабатывала гораздо больше мужа и, фактически, содержала его. Клин между супругами якобы вбил «коронакризис», когда бизнес Омарова стал приносить еще меньше денег.

В конце комментария экс-участник «Дома-2» выразил мнение, что звездная пара больше не вернется к теплым отношениям.

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