Мультфильмы с папой: Сергей Безруков качал детей, пока те смотрели телевизор

Артист Сергей Безруков похвастался картиной семейной идиллии на своей странице в Instagram. Знаменитость вместе с детьми от Анны Матисон отдыхал и смотрел мультфильмы.

Художественный руководитель Московского губернского театра спокойно сидел за просмотром телевизора в выходной день. Для своего досуга артист выбрал советские мультфильмы. А его малыши так соскучились по папе, что буквально не отходили от него.

Избранница Безрукова — актриса Анна Матисон запечатлела мужа с сыном Степаном и дочерью Марией. Дети Сергея и Анны повисли на ногах родителя и смотрели мультфильмы, лежа на животах.

Безруков смеялся и нежно трепал деток по голове. Изредка он поднимал глаза на жену, которая снимала умилительную картину на камеру.

«Хороший отец — хорошие детки!», «Как хорошо, что вы обрели семейное счастье!», «Замечательный папа и чудесные дети», «Вот так и выглядит — счастье», «Как детки папочку любят! Хороших выходных вам!», «Заняли VIP-места, сколько радости у детей, когда папа дома», «Здорово, что показываете советские мультики», — отметили поклонники Безрукова.

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