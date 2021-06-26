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Делает ножки еще длиннее: Стеша Маликова в юбке-тюльпане и на шпильках выигрышно подала фигуру

Дочка певца и композитора увлекается модой и пробует себя в сфере дизайна.

Делает ножки еще длиннее: Стеша Маликова в юбке-тюльпане и на шпильках выигрышно подала фигуру
Дмитрий Маликов с дочкой Стешей. Фото: Instagram.com/steshamalikova

Стефания училась на факультете международной журналистики МГИМО. При этом дочка композитора и певца Дмитрия Маликова увлекалась модой, пробуя себя в сфере дизайна. Наследница артиста занимается выпуском девичьей одежды — уделяя особое внимание платьям и сарафанам. Сама Стеша слывет первой модницей. Одевается она всегда с иголочки, как и ее мама Елена Изаксон.

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания
Стефания Маликова в топе с рукавами-буфами и гороховой юбке-тюльпане подчеркнула стройную талию. Фото: Instagram.com/steshamalikova

На свежих снимках дочка Дмитрия Маликова позировала в черном монохромном топе с ультрамодными рукавами-фонариками. Изюминкой образа стала юбка-тюльпан в белый горошек. Белокурые локоны красавица-модель оставила распущенными. При этом Стефания умело подчеркнула тонкую изящную талию.

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания
Стеша умело скорректировала фигуру, сделав акцент на бесконечные ножки. Фото: Instagram.com/steshamalikova

На другом фото Стеша позировала уже во весь рост, примерив босоножки на шпильке. Благодаря такому каблучку девушка стала казаться еще выше, а ее стройные ноги — длиннее. Таким образом, дочка певца выгодно подчеркнула особенности фигуры, одевшись в кокетливом романтично-наивном стиле.

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