Делает ножки еще длиннее: Стеша Маликова в юбке-тюльпане и на шпильках выигрышно подала фигуру

Дочка певца и композитора увлекается модой и пробует себя в сфере дизайна.

Стефания училась на факультете международной журналистики МГИМО. При этом дочка композитора и певца Дмитрия Маликова увлекалась модой, пробуя себя в сфере дизайна. Наследница артиста занимается выпуском девичьей одежды — уделяя особое внимание платьям и сарафанам. Сама Стеша слывет первой модницей. Одевается она всегда с иголочки, как и ее мама Елена Изаксон.

На свежих снимках дочка Дмитрия Маликова позировала в черном монохромном топе с ультрамодными рукавами-фонариками. Изюминкой образа стала юбка-тюльпан в белый горошек. Белокурые локоны красавица-модель оставила распущенными. При этом Стефания умело подчеркнула тонкую изящную талию.

На другом фото Стеша позировала уже во весь рост, примерив босоножки на шпильке. Благодаря такому каблучку девушка стала казаться еще выше, а ее стройные ноги — длиннее. Таким образом, дочка певца выгодно подчеркнула особенности фигуры, одевшись в кокетливом романтично-наивном стиле.

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