Это было необходимо: Анджелина Джоли потеряла покой после сложной операции дочери

Голливудская актриса в беседе с журналистами откровенно рассказала о последствиях тяжелой операции, которую сделали ее дочери. Анджелина Джоли до сих пор не может отойти от всего произошедшего, она находится в полном отчаянии. Как выяснилось, хирургическое вмешательство потребовалось 16-летней Захаре. Удочеренная темнокожая дочь актрисы стойко перенесла лечение. Однако сейчас ей требуется длительная реабилитация, пишет Time Magazine.

Позже в беседе с репортерами бывшая жена Брэда Питта уточнила, что врачи не учитывают цвет кожи пациентки при появлении аллергии. Анджелина напомнила, что ее дети разного происхождения. И когда у них, к примеру, появляется на теле сыпь — это выглядит совершенно по разному, пишет «Комсомольская правда».

«Недавно Захара, которую я удочерила в Эфиопии, перенесла операцию. После этого медсестра посоветовала мне позвонить им, если ее кожа «станет розовой». Что значит розовой? Я просто в отчаянии», — отметила актриса, уточнив, что она не может себе представить, как смуглая кожа девочки вдруг станет розовой.

Напомним, что у Анджелины Джоли есть трое биологических детей от Брэда Питта — 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивиан, а также трое приемных детей — 19-летний Мэддокс и 17-летний Пакс из Камбоджи, 16-летняя Захара из Эфиопии.

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