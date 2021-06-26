«Гораздо быстрее»: Оксана Самойлова рассказала, чем Давид отличается от своих сестер

На личной странице в Instagram жена рэпера Джигана — Оксана Самойлова — разместила свежий кадр со своим сыном Давидом. Знаменитость похвасталась умениями малыша, который учится плавать.

Напомним, бизнесвумен с мужем воспитывают четверых детей. После того, как Оксана стала мамой троих дочерей, у нее наконец родился долгожданный сын. Мальчика назвали Давидом. Родители гордятся своим голубоглазым ангелом и часто размещают фотографии подросшего мальчика.

Недавно Самойлова показала сына после купания. Малыш позировал с мокрыми волосами в саду возле собственного дома. Ярко-синие глаза Давида очаровали многих поклонников модели:

«Какие же красивые у вас дети получаются! Пожалуйста, не останавливайтесь!», «Какой у вас сладкий сынок, надеюсь, он не будет разбивать сердца наивных девочек», «Давидик — чудо просто!».

Оксана отметила, что мальчик уже не боится плавать и в целом ведет себя, как взрослый:

«Счастливый Давидик, только что искупанный в рыбном пруду. Я не знаю, как так происходит, но реально каждый следующий ребенок, кажется, развивается гораздо быстрее. В 1,4 года он понимает все, совсем все».

Судя по всему, именно такой сообразительностью и быстрым взрослением, а также любознательностью Давид отличается от старших красавиц-сестричек.

Напомним, сын Тимати и Анастасии Решетовой тоже вовсю занимается плаванием.

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