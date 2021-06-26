Малыш наблюдает за утятами: красавец-муж Арнтгольц с сыном Данилой на руках погулял у пруда

Еще в марте Татьяна Арнтгольц стала мамой во второй раз. Буквально на несколько недель раньше третьим ребенком обзавелась сестра-двойняшка актрисы — Ольга. У нее тоже родился мальчик — Левушка. Сейчас младшему наследнику ведущей программы «Жди меня» четыре месяца. Малыш уже уверенно держит головку и с любопытством изучает этот мир. Так, на прогулке с отцом Марком Богатыревым внимание Данилы привлекли утята в пруду. Муж Татьяны Арнтгольц крепко и нежно прижимал сынишку к себе, пока тот рассматривал пушистых птенчиков.

У Татьяны Арнтгольц есть старшая 11-летняя дочка Маша от первого мужа Ивана Жидкова. Девочка летние каникулы проводит у бабушки и дедушки в Калининграде. Сама актриса осталась дома с возлюбленным и крохой-сынишкой. Татьяна не стала засиживаться в декретном отпуске. Она вернулась на съемочную площадку программы «Жди меня». Справляться с малышом ей помогает муж Марк Богатырев и нянечка.

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