«Катя и Лида друг друга не переваривают»: жена Солнцева отравила соперницу блинами с крысиным ядом

Фрик пожаловался, что в его семье все очень неспокойно.

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что его жена Екатерина Терешкович, которая, как известно, годится ему в матери, отравила его подругу Лидию Алифиренко блинами, напичкав угощенье крысиным ядом.

«Катя и Лида друг друга не переваривают. У нас регулярно происходят скандалы и драки. Честно говоря, я устал от этого». Гоген Солнцев

Как заметил Солнцев, Лидия отказывалась есть блины, чувствуя неладное, на Катя настояла, чтобы соперница их попробовала. Алифиренко в знак вежливости съела всего один блин и сразу же почувствовал себя плохо. По словам фрика, на место пришлось вызывать санитаров. К счастью, медикам удалось достать Лиду буквально с того света. Сам Гоген думает, что жена просто перепутала крысиный яд с мукой. У женщины прогрессирующая деменция, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Екатерина Терешкович далеко не первый раз ведет себя неадекватно. У женщины есть большие проблемы с алкоголем. Она регулярно проходит обследование в различных клиниках, борясь с пристрастием.

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