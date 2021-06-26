Просто богиня: 61-летняя Вербицкая в монокини подчеркнула совершенную фигуру

В свои 61 год Лариса Вербицкая не перестает восхищать поклонников. В своем микроблоге телеведущая поделилась пляжным снимком, рассказав, как она переживает жаркую погоду. У артистки есть свои мини-секретики, ими она и поделилась с подписчиками.

При этом Вербицкая на фото предстала в монокини и клетчатой рубашке. Фанаты пришли в восторг, увидев стройную подтянутую фигуру знаменитости. Выглядит Лариса просто сногсшибательно. «Вах, это божественно!», «Когда возраст наступает на пятки, а она забыла постареть», «Словно девчушка — все также цветет», «Выглядит очень молодо! В чем секрет?!», «Ножки как отдельный вид искусства», — пишут фолловеры.

«Для тех, кому летом тяжело бороться с жарой. Во-первых, не стоит пить холодную воду. Она не утоляет жажду, «вылетает» через пять минут вместе с потом, унося с собой соль. Пейте чай или несладкий квас. Сладкие газировки — чем больше пьешь, тем больше хочется. Во-вторых, люблю холодный чай. Заварите литр некрепкого зеленого чая. Когда остынет, добавьте туда немного меда, лимона и мяты. Пьется это со льдом. Не только вкусно, но и полезно. И в третьих, после прогулки ополосните стопы и щиколотки прохладной водой. Это приятно и полезно», — поделилась своими секретами теледива.

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