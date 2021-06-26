«Я плачу»: Мария Кожевникова показала подросшего сына на выпускном

Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» Мария Кожевникова опубликовала на своей странице в Instagram кадры с выпускного в детском саду. Оказалось, старший сын артистки скоро станет первоклассником.

Мария похвасталась подросшим ребенком. Ваня в торжественном костюме темно-синего цвета, белой рубашке, черных кроссовках с белой подошвой и очках-авиаторах позировал для родительницы. Также мальчик запечатлелся с младшим братом — Максимом.

«Мой старший сын Ваня сегодня прощается с детским садом! Я плачу, а он счастлив, что теперь спать днем не надо, и он становится взрослым. Как же быстро время летит, я смотрю и не верю! И так хочется его замедлить, не успеваешь насладиться…», — подчеркнула Кожевникова.

Подруги и коллеги артистки были удивлены тем, что мальчик осенью этого года отправится на учебу.

«Уже в школу?»,- написала актриса Валентина Рубцова.

Отметим, что Кожевникова осталась признательна сама себе. Знаменитость вспомнила, что ушла на время из профессии. И благодаря этому смогла подольше побыть со своими малышами.

Напомним, у Марии, кроме семилетнего Ивана и шестилетнего Максима, есть еще трехлетний Василий. Многодетная мамочка редко показывает малыша. На светские мероприятия Кожевникова приводит только старших детей.

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