«Моя Есеня»: младшая дочь Аршавина в платье в горох приняла участие в кулинарном мастер-классе

Как отметила мама девочки, улыбка наследницы дает ей силы жить дальше.

Журналистка Алиса Казьмина в Instagram разместила серию фотографией своей дочери от футболиста Андрей Аршавина четырехлетней Есении с кулинарного мастер-класса. На снимках девочка запечатлена в очень красивом платье в горох.

«Моя Есеня. Твоя улыбка, моя девочка, дает мне силы сделать еще один вдох».

Алиса Казьмина

«Точно ксерокопия Аршавина. Это же надо было такой родиться», «Пусть в вашей семье все будет хорошо», «Ради детей стоит жить и бороться. Удачи вам, Алиса», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алиса Казьмина в 2019 году рассталась с Андреем Аршавиным. Она обвинила мужа в многочисленных изменах. При этом девушка заняла особняк с детьми, в котором хозяйкой является мать игрока Татьяна Ивановна. Не так давно прошли суды. В ближайшее время Казьмина должна будет съехать из дома Аршавиных вместе с наследниками.

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