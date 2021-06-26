«Я никого не трогаю первым»: Киркоров объяснил, почему ответил бывшему продюсеру Лободы

Как отметил поп-король, все, что хотел, он уже сказал.

Музыкант Филипп Киркоров объяснил, почему вступил в полемику с бывшим продюсером певицы Светланы Лободы Нателлой Крапивиной. По его словам, он никого не собирался громить, как это сегодня некоторые подают. Все, что хотел, в этой истории он уже сказал.

«Я никого не трогаю первым. Живу себе, как живу. А если людям не дает покоя моя жизнь, моя дружба с кем-то, или любовь, или отношения, то это не мои проблемы. Я — добрейший души человек: белый и пушистый».

Филипп Киркоров

По словам поп-короля отечественной эстрады, свою честь и достоинство он будет отстаивать и в дальнейшем. При этом он отметил, что его врагам мало не покажется, если они постараются его в будущем опять задеть. За свою же семью он вообще готов порвать в клочья любого, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Филипп Киркоров и Нателла Крапивина вступили в конфликт после Премии «Муз-ТВ». Музыкант появился на красной дорожке в обществе Давида Манукяна. Причем по задумке они были женихом и невестой, что вывело продюсера из себя. Позже Крапивина прекратила свое творческое сотрудничество со Светланой Лободой, которая заняла позицию Киркорова.

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