«Напоминает стиль Dior»: Навка в льняных брюках палаццо избежала модного «казуса»

В свои 46 лет Татьяна Навка тщательно следит за внешним видом и имиджем. В звездном гардеробе олимпийской чемпионки в танцах на льду нет случайных вещей. Каждый свой выход в свет бывшая жена тренера Александра Жулина продумывает вплоть до мелочей. Изюминкой стиля спортсменки стали кипенно-белые брюки-палаццо из льна, которые она сочетала с черной блузой на одно плечо, поддержав классический стиль такого модного дома как Dior.

Эксперт портала Teleprogramma.pro Кира Дихтяр не смогла найти изъяна в образе фигуристки, подметив, что Татьяне Навке удалось избежать модного «казуса». Выглядела спортсменка дорого, ухоженно и невероятно стильно.

«Отличный образ! Даже не хочется ничего добавить. Топ на одно плечо и длинна палаццо по цвету скомбинированы идеально, граница черного и белого в этих формах напоминает классический стиль Dior. Крупные очки и цепь дополняют этот минималистичный ансамбль», — отметила Кира Дихтяр.

Справка Teleprogramma.pro:

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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