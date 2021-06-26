Катя в Испанию, а любимый — в Строгино: Тимати провел время с Вебер пока Сафарова улетела за границу

Рэпер и одна из участниц проекта «Холостяк» покатались вместе на вейкборде и серфинге.

Рэпер Тимати и одна из участниц проекта «Холостяк» Мария Вебер провели время вместе в Строгино. В их Instagram появились записи, как она катаются на вейкборде и серфинге. Любопытно, что победительница шоу Екатерина Сафарова не так давно улетела в Испанию. Музыкант, судя по всему, не захотел грустить в одиночестве.

Интересно, что вместе с парочкой были и дочь Тимати от модели Алены Шишковой Алиса. Девочка также пробует уже не один год овладеть вейкбордом и серфингом. Причем делает определенные успехи.

Напомним, что именно Мария Вебер подарила ранее Тимати эксклюзивный серф. Они вместе провели время на Мальдивах. Причем это было еще до выхода на ТВ шоу «Холостяк». Уже тогда все посчитали, что у них бурный роман.

Добавим, что Мария Вебер по собственному желанию покинула шоу «Холостяк». Она заявила, что рэпер откровенно симпатизирует другой. Свое участие в проекте она посчитала нецелесообразным.

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