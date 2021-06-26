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Животик все больше: беременная Арзамасова в шелковых джоггерах и струящейся рубахе спасается от жары

Актриса из ситкома «Папины дочки» выбирает натуральные легкие ткани.

Животик все больше: беременная Арзамасова в шелковых джоггерах и струящейся рубахе спасается от жары
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Беременность Лизы Арзамасовой выпала на знойное лето. Пока июньская погода «радует» москвичей жарой +32 °С. Ни дождичка, ни прохладного ветерка — многие уже мечтают о настоящем ливне и долгожданном похолодании. Актриса из ситкома «Папины дочки» спасается от такой погоды только благодаря легким нарядам для будущих мамочек. На прогулку по ВДНХ возлюбленная хореографа Ильи Авербуха отправилась в шелковых джоггерах и струящейся сорочке оверсайз с принтом в виде зеленой листвы.

Актриса Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова в шелковых джоггерах и струящейся блузе скрыла животик. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Напомним, что точный срок беременности Елизавета пока не называла. Для актрисы этот малыш станет первым, а у ее мужа постановщика ледовых шоу есть взрослый 17-летний сын Мартин от Ирины Лобачевой. Юноша прекрасно ладит с молодой мачехой. Они много времени проводят вместе, собираясь всей семьей. Уже находясь в положении, Лиза продолжала играть в театре. Засиживаться в мини-декретном отпуске она не собирается.

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