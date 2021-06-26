«Это моя работа»: бывший возлюбленный Бородиной пообещал помочь ей в разводе с Омаровым

Как отметил адвокат Михаил Терехин, он до сих пор испытывает теплые чувства к телеведущей.

Адвокат Михаил Терехин, который на протяжении нескольких лет встречался с телеведущей Ксенией Бородиной, заявил, что поможет ей в разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.

Как отметил Терехин, он до сих пор испытывает теплые чувства к звезде проекта «Дом-2». Он заметил, что развод дело, безусловно непростое и крайне нервное.

«Раз уж бракоразводный процесс начался, то она наверняка обратилась к юристам, проконсультировалась с ними. Если Ксюша посчитает нужным обратиться ко мне, то я помогу, почему бы и нет. Это моя работа». Михаил Терехин

Терехин добавил, что не возьмется оценить Омарова как мужчину. Он видел его всего несколько раз. Адвокат добавил, что пара была вместе почти шесть лет, значит в их отношениях были и счастливые периоды, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым после почти шести лет отношений. Он бизнесмена у нее есть дочь Теона.

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